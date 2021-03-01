Пентагон: часть военной помощи Украине пойдёт на патрульные катера

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что часть нового пакета военной помощи Украине в размере $125 млн пойдёт на два патрульных катера.
Пентагон: часть военной помощи Украине пойдёт на патрульные катера
  • Reuters

Вместе с этим он добавил, что в пакет военной помощи не входят противотанковые комплексы Javelin.

«В объявленный сегодня пакет войдут два патрульных катера Mark IV… Это доведёт наши обязательства по поставкам в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021—2024 финансовых годах… Ракеты Javelin не входят в этот пакет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Кирби заявил, что американская сторона выделяет Украине новый пакет военной помощи на $125 млн.

10 февраля Минобороны Украины сообщило, что украинская сторона получила от Соединённых Штатов помощь в виде десяти скоростных катеров и 70 надувных лодок.

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