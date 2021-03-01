Эксперт прокомментировал решение Финляндии ввести ЧП из-за коронавируса

Декан факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгений Рощин прокомментировал решение Финляндии ввести ЧП из-за коронавируса.

«Надо понимать, что Финляндия вводит чрезвычайное положение по объективным, а не надуманным политическим причинам, ведь там наблюдается рост числа заболевших коронавирусом», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

Как отметил Рощин, Финляндия, как и другие страны Европы, заинтересована в возобновлении транспортного сообщения с Россией и никому не выгодно прерывать торговые связи.

По словам эксперта, это временная мера. Границы вновь откроются, если улучшится эпидемическая обстановка и возрастёт уровень вакцинации в стране.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.