Эксперт прокомментировал решение Финляндии ввести ЧП из-за коронавируса
- Reuters
«Надо понимать, что Финляндия вводит чрезвычайное положение по объективным, а не надуманным политическим причинам, ведь там наблюдается рост числа заболевших коронавирусом», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».
Как отметил Рощин, Финляндия, как и другие страны Европы, заинтересована в возобновлении транспортного сообщения с Россией и никому не выгодно прерывать торговые связи.
По словам эксперта, это временная мера. Границы вновь откроются, если улучшится эпидемическая обстановка и возрастёт уровень вакцинации в стране.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.