Рябков рассказал о влиянии удара США в Сирии на диалог по СВПД

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Авиаудар США по некоторым объектам в Сирии повлиял на подготовку консультаций Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной сделке, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков рассказал о влиянии удара США в Сирии на диалог по СВПД
  • © РИА Новости

Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

«Нельзя не обратить внимание на то, что удар в нарушение международного права по объектам в Сирии, которые, как утверждается американскими представителями, имели отношение к поддерживаемым Ираном формированиям, пришёлся на самый ответственный момент работы над идеей организации такой встречи. Нет сомнений, что влиятельные силы в Вашингтоне предприняли шаги с целью срыва этого мероприятия», — сказал замминистра.

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу Байдена.

По данным американской стороны, во время удара были уничтожены девять объектов, ещё два — частично разрушены.

После этого в Иране назвали удар США агрессивным шагом и нарушением международного права.

28 февраля The Wall Street Journal сообщил, что Иран отверг предложение ЕС и США о проведении прямых переговоров по СВПД.

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