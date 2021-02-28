Байден рассказал конгрессу об оправданности авиаудара США в Сирии

Американский президент Джо Байден объяснил членам конгресса, почему авиаудар США по нескольким объектам в Сирии был оправдан.

Как пишет Axios, ранее некоторые демократы, том числе сенаторы Тим Кейн и Крис Мёрфи, а также член палаты представителей Ро Ханна раскритиковали администрацию Байдена за авиаудар.

Кроме того, сенатор Кейн заявил, что наступательные военные действия без одобрения конгресса «не конституционны при отсутствии чрезвычайных обстоятельств».

В письме парламентариям Байден заявил, что США нанесли удар по инфраструктуре в Восточной Сирии, «которую используют поддерживаемые Ираном негосударственные ополченческие формирования», причастные к «нападениям на персонал Соединённых Штатов и коалиции в Ираке».

«В ответ на это я поручил провести военную операцию, чтобы защитить наш персонал и наших партнёров от этих, а также планируемых атак», — говорится в заявлении президента.

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу Байдена.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведданные иракской стороны. При этом в Минобороны Ирака заявили, что не предоставляли разведывательных данных США. Позднее Пентагон сообщил, что США не использовали иракскую информацию.

По данным американской стороны, во время удара были уничтожены девять объектов, ещё два частично разрушены.