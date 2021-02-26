Ирак не предоставлял данные США перед ударами по Сирии

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Ирак не предоставлял разведывательных данных США перед авиаударами американцев по объектам проиранских групп в Сирии, сообщает иракское Минобороны.
Ирак не предоставлял данные США перед ударами по Сирии
  • Reuters

«Никакого обмена разведывательной информацией с международной коалицией, которая ранее нанесла удары по объектам в Сирии, не было», — цитирует телеканал Al-Mayadeen сообщение.

Ранее в МИД Сирии назвали «трусливой» атаку США в районе Дейр эз-Зора. Как заявили в Дамаске, авиаудар противоречит международному праву и Уставу ООН.

До этого Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джозефа Байдена.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведданные иракской стороны, и уверены в его точности.

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