В Пентагоне уточнили детали нанесения удара по объектам в Сирии
- globallookpress.com
По словам Кирби, иракские власти проводили расследование о том, кто за последнее время выполнял пуски по территории Ирака.
«Но мы не использовали иракскую информацию для разработки целей наших ударов этой ночью», — написал он в своём Twitter.
Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.
Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведданные иракской стороны.
При этом в Минобороны Ирака заявили, что не предоставляли разведывательных данных США перед авиаударами в Сирии.