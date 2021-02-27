В Пентагоне уточнили детали нанесения удара по объектам в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби уточнил, что американская сторона не использовала информацию Ирака для разработки целей по нанесению авиаударов в Сирии.

По словам Кирби, иракские власти проводили расследование о том, кто за последнее время выполнял пуски по территории Ирака.

«Но мы не использовали иракскую информацию для разработки целей наших ударов этой ночью», — написал он в своём Twitter.

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведданные иракской стороны.

При этом в Минобороны Ирака заявили, что не предоставляли разведывательных данных США перед авиаударами в Сирии.