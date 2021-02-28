SANA: вертолёты США перебросили боевиков в пустыню в Дейр эз-Зоре

Сирийское агентство SANA сообщило о переброске военными США десяти боевиков ИГ* со своей базы в провинции Хасеке в пустыню в районе провинции Дейр эз-Зор.

Как пишет агентство со ссылкой на источники, боевики «были перевезены на двух вертолётах, принадлежащих» США, а ранее они были переведены из тюрьмы на территорию американской базы в аш-Шаддади.

В июле 2020 года боевик вооружённого формирования «Магавир Ас-Саура» Абдалла аль-Мишуат, задержанный вблизи сирийской Пальмиры, рассказал, что прошёл подготовку под надзором американских инструкторов.

В конце июля 2019 года начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.

Как заявили 26 февраля в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, американское командование продолжает насильно удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан», что подтверждает заинтересованность США в сохранении там «конвейера» по подготовке экстремистов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.