В ФРГ опасаются исков в случае остановки «Северного потока — 2»

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Германия может столкнуться с исками о компенсации, если федеральное правительство остановит реализацию «Северного потока — 2», заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
В ФРГ опасаются исков в случае остановки «Северного потока — 2»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как отметила политик, она поддерживает проект по причинам энергоменеджмента.

«Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа», — сказала она в интервью газете Welt am Sonntag.

Шульце добавила, что Германия будет нуждаться в газе и в следующем десятилетии.

«Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», — добавила министр.

Министр поддержала премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Мануэлу Швезиг в том, что она придерживается сильной позиции по поводу завершения строительства трубопровода.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал не обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода.

Также министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

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