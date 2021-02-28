NI: Россия не пойдёт на односторонние уступки Западу
- Reuters
В опубликованном материале Саймс, рассуждая об отношениях США и России, отмечает, что подобный сценарий напомнил бы «то, что происходило в эпоху Горбачёва».
«Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с возможным», — пишет политолог.
Кроме того, Саймс считает, что будущее американо-российских отношений во многом зависит от выбора Вашингтона.
«Если Соединённые Штаты не могут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия, несомненно, станет серьёзным сдерживающим фактором, готовым бросить вызов», — подчёркивает специалист.
Саймс также полагает, что санкции США могут быть полезным инструментом при условии, что они должны не просто «изолировать и ослабить Россию», а побудить Москву к «более гибкому поведению».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов предположил, что, по его оценкам, в отношении Москвы будет продолжаться давление со стороны Вашингтона.
Как отмечали в Кремле, Россия заинтересована в налаживании добрых отношений с Евросоюзом и США, но считает НАТО противником, так как альянс наращивает военную инфраструктуру возле российских границ.