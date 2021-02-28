NI: Россия не пойдёт на односторонние уступки Западу

Генеральный директор и издатель американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность в том, что Россия хотела бы установить конструктивные отношения с США, однако страна не пойдёт ради этого на односторонние уступки «в пустой надежде» на взаимность Запада в будущем.

В опубликованном материале Саймс, рассуждая об отношениях США и России, отмечает, что подобный сценарий напомнил бы «то, что происходило в эпоху Горбачёва».

«Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с возможным», — пишет политолог.

Кроме того, Саймс считает, что будущее американо-российских отношений во многом зависит от выбора Вашингтона.

«Если Соединённые Штаты не могут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия, несомненно, станет серьёзным сдерживающим фактором, готовым бросить вызов», — подчёркивает специалист.

Саймс также полагает, что санкции США могут быть полезным инструментом при условии, что они должны не просто «изолировать и ослабить Россию», а побудить Москву к «более гибкому поведению».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предположил, что, по его оценкам, в отношении Москвы будет продолжаться давление со стороны Вашингтона.

Как отмечали в Кремле, Россия заинтересована в налаживании добрых отношений с Евросоюзом и США, но считает НАТО противником, так как альянс наращивает военную инфраструктуру возле российских границ.