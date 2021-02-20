Посол России дал прогноз по поводу отношений Москвы и Вашингтона

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Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» высказал мнение о том, как, по его мнению, будут складываться отношения Москвы и Вашингтона.
Посол России дал прогноз по поводу отношений Москвы и Вашингтона
  • РИА Новости

«Всё, что я вижу на ближайшую перспективу, — это то, что в отношении нас будут продолжать давление», — цитирует его ТАСС

По его словам, недавно он встречался с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза и обсуждал эту тему.

«Мы пришли к выводу, что всё, что делает сегодняшняя администрация [США], продолжает давить на нас со всех сторон», — отметил Антонов.

Ранее в Кремле прокомментировали отношения России с Западом.

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