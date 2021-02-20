Посол России дал прогноз по поводу отношений Москвы и Вашингтона
- РИА Новости
«Всё, что я вижу на ближайшую перспективу, — это то, что в отношении нас будут продолжать давление», — цитирует его ТАСС
По его словам, недавно он встречался с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза и обсуждал эту тему.
«Мы пришли к выводу, что всё, что делает сегодняшняя администрация [США], продолжает давить на нас со всех сторон», — отметил Антонов.
Ранее в Кремле прокомментировали отношения России с Западом.