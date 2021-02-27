Президент Венгрии сделал прививку от коронавируса

Президент Венгрии Янош Адер сделал первую прививку от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm.

После вакцинации венгерский лидер призвал население последовать его примеру и сделать прививку от коронавируса «как можно скорее».

«Давайте доверимся нашим врачам и нашей системе здравоохранения. Скоро эпидемия будет позади», — цитирует его издание Hungary Today.

В конце января в Венгрии одобрили для использования китайскую вакцину против коронавируса.

В феврале Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».