Президент Венгрии сделал прививку от коронавируса

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Президент Венгрии Янош Адер сделал первую прививку от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm.
Президент Венгрии сделал прививку от коронавируса
  • Reuters

После вакцинации венгерский лидер призвал население последовать его примеру и сделать прививку от коронавируса «как можно скорее».

«Давайте доверимся нашим врачам и нашей системе здравоохранения. Скоро эпидемия будет позади», — цитирует его издание Hungary Today.

В конце января в Венгрии одобрили для использования китайскую вакцину против коронавируса.

В феврале Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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