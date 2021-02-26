Пентагон считает, что надлежащим образом уведомил Россию об ударе в САР

В Пентагоне считают, что уведомили российскую сторону о готовящемся авиаударе в Сирии надлежащим образом. Так в ведомстве прокомментировали слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что российскую сторону предупредили «за четыре или пять минут» до нанесения удара.

«Я рад, что министр иностранных дел подтвердил, что они действительно были проинформированы по каналам предотвращения конфликтов. Так что я признателен, что он пожелал подтвердить это. И мы сделали то, что считали релевантным объёмом для уведомления… Это не должно никого шокировать, но мы будем делать, что должны, для уведомления, но мы также будем делать то, что нужно, для защиты наших сил», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что в данном случае это был «вопрос обеспечения секретности операции».

Как ранее заявил Лавров, российских военных «предупредили за четыре или пять минут». По его словам, если говорить даже о деконфликтинге, «ничего не даёт такого рода уведомление, когда уже удар наносится».

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведданные иракской стороны, и уверены в его точности.

При этом в Ираке заявили, что не предоставляли разведывательных данных США перед авиаударами.