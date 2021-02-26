Новак заявил о готовности сотрудничать с Испанией в борьбе с COVID-19

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Россия готова к сотрудничеству с Испанией в вопросах производства вакцины от коронавирусной инфекции и проведения совестных исследований, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак заявил о готовности сотрудничать с Испанией в борьбе с COVID-19
  • © РИА Новости / МИД РФ

Об этом он объявил по итогам межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнёрами в борьбе с коронавирусом — в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины», — цитирует Новака ТАСС.

В Испанию доставлены вакцина от коронавируса американо-германской компании Pfizer и препарат американской Moderna.

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