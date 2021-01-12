В Испанию доставили первую партию вакцины Moderna

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Первая партия вакцины от коронавируса Moderna доставлена в Испанию, сообщается на странице испанского Минздрава в Twitter.
В Испанию доставили первую партию вакцины Moderna
  • Reuters

«Первые дозы вакцины Moderna против COVID-19 прибывают в Испанию. В 08:00 на склад министерства (здравоохранения. — RT) прибыл грузовик, на котором они были доставлены из Бельгии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время вакцина будет распределена по автономным сообществам.

Ранее Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Moderna в Европейском союзе.

К тому же сообщалось, что первая партия вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19 также доставлена в Испанию. 

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