В Испанию доставили первую партию вакцины Moderna

Первая партия вакцины от коронавируса Moderna доставлена в Испанию, сообщается на странице испанского Минздрава в Twitter.

«Первые дозы вакцины Moderna против COVID-19 прибывают в Испанию. В 08:00 на склад министерства (здравоохранения. — RT) прибыл грузовик, на котором они были доставлены из Бельгии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время вакцина будет распределена по автономным сообществам.

Ранее Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Moderna в Европейском союзе.

К тому же сообщалось, что первая партия вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19 также доставлена в Испанию.