Замглавы МИД России обсудил с послом США контроль над вооружениями

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Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы контроля над вооружениями, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Замглавы МИД России обсудил с послом США контроль над вооружениями
  • РИА Новости

«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов проблематики контроля над вооружениями. Рассмотрены также некоторые вопросы двустороннего характера», — говорится в пресс-релизе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности.

18 февраля главы МИД Великобритании, Германии и Франции, а также госсекретарь США заявили о заинтересованности в консультациях по теме ядерной программы Ирана с участием России и Китая.

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