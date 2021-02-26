Замглавы МИД России обсудил с послом США контроль над вооружениями
- РИА Новости
«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов проблематики контроля над вооружениями. Рассмотрены также некоторые вопросы двустороннего характера», — говорится в пресс-релизе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности.
18 февраля главы МИД Великобритании, Германии и Франции, а также госсекретарь США заявили о заинтересованности в консультациях по теме ядерной программы Ирана с участием России и Китая.