США готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая по аудиосвязи на сессии Конференции по разоружению ООН, заявил о готовности Вашингтона вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности.

«Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов, (связанных с. — RT) безопасностью», — цитирует ТАСС Блинкена.

Ранее американский президент Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США готовы вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в формате «5 + 1».

18 февраля главы МИД Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США заявили о заинтересованности в консультациях по теме ядерной программы Ирана с участием России и Китая.