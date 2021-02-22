США готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая по аудиосвязи на сессии Конференции по разоружению ООН, заявил о готовности Вашингтона вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности.
США готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности
  • AFP

«Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов, (связанных с. — RT) безопасностью», — цитирует ТАСС Блинкена.

Ранее американский президент Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США готовы вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в формате «5 + 1».

18 февраля главы МИД Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США заявили о заинтересованности в консультациях по теме ядерной программы Ирана с участием России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить