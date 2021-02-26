Байден переговорил с королём Саудовской Аравии

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом отметил заинтересованность в более крепких и открытых двусторонних отношениях.
Байден переговорил с королём Саудовской Аравии
  • Reuters

«Президент положительно оценил недавнее освобождение ряда саудовско-американских активистов и подчеркнул важность для США универсальных прав человека и верховенства права. Президент заявил королю Саудовской Аравии, что намерен работать над тем, чтобы сделать двусторонние отношения более крепкими и открытыми, насколько это возможно. Стороны согласились работать над вопросами, представляющими взаимную озабоченность и интерес», — говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении Белого дома не упоминается, поднималась ли во время разговора тема возможной публикации доклада аппарата Национальной разведки США об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее сообщалось, что родственники убитого в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашукджи считают справедливым приговор обвиняемым по этому делу.

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