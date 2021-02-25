Президент Германии призвал не разрывать все связи с Россией

Короткая ссылка
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что необходимо сохранить связи с Россией ради будущего мирной Европы, несмотря на наблюдаемый в последние годы кризис в отношениях Востока и Запада.
Президент Германии призвал не разрывать все связи с Россией
  • Reuters

Об этом он сказал на виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики.

«На этом сложном этапе наших отношений мы должны убедиться, что не все связи разорваны», — цитирует Штайнмайера Zeit Online.

Он отметил, что за последние 20 лет «многие мосты между Востоком и Западом стали хрупкими».

По словам германского президента, несмотря на позицию Европы по Украине и Крыму, а также ситуацию с Алексеем Навальным, «политический вывод не должен заключаться в безразличии или изоляции» относительно России.

«Это тревожная ситуация, особенно в кризисное время, и я прямо говорю об этом Москве. Мы живём в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него. Мы несём ответственность с обеих сторон за будущее мирной Европы», — подчеркнул Штайнмайер.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Европейский союз и Германия стратегически заинтересованы в диалоге с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить