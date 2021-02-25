Президент Германии призвал не разрывать все связи с Россией
- Reuters
Об этом он сказал на виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики.
«На этом сложном этапе наших отношений мы должны убедиться, что не все связи разорваны», — цитирует Штайнмайера Zeit Online.
Он отметил, что за последние 20 лет «многие мосты между Востоком и Западом стали хрупкими».
По словам германского президента, несмотря на позицию Европы по Украине и Крыму, а также ситуацию с Алексеем Навальным, «политический вывод не должен заключаться в безразличии или изоляции» относительно России.
«Это тревожная ситуация, особенно в кризисное время, и я прямо говорю об этом Москве. Мы живём в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него. Мы несём ответственность с обеих сторон за будущее мирной Европы», — подчеркнул Штайнмайер.
Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Европейский союз и Германия стратегически заинтересованы в диалоге с Россией.