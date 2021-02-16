В ФРГ заявили о заинтересованности ЕС в диалоге с Россией

Европейский союз и Германия стратегически заинтересованы в диалоге с Россией, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Несмотря на все разногласия, Европейский союз и Германия испытывают стратегический интерес к сохранению диалога с Россией», — цитирует ТАСС слова Альтмайера на виртуальной конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

Он отметил, что Россия является соседом Европы и одним из основных игроков глобальной политики.

По его словам, отсутствие диалога альтернативой не является.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США и Евросоюз ведут разговоры о санкциях против России с маниакальной настойчивостью.