В ЕП подняли вопрос о расширении санкций против России за «шпионаж» в Болгарии

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Ксения Калинкина
Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России за якобы проводимую Москвой шпионскую деятельность в республике. Об этом говорится в обращении парламентария к Европейской комиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о расширении санкций против России за «шпионаж» в Болгарии
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Джамбазки поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из Болгарии российских дипломатов, обвиняемых якобы в «шпионаже», и не рассматривает ли ЕК возможность расширения санкций против России.

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» — уточнил парламентарий.

Он напомнил, что в прошлом году МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов, работавших в Софии, в связи с тем, что те «занимались сбором конфиденциальной государственной информации о болгарских вооружённых силах».

Кроме того, депутат добавил, что вскоре после этого главный прокурор республики Иван Гешев уведомил МИД страны о «разведывательной деятельности, осуществляемой в Болгарии иностранным гражданином, обладающим дипломатической неприкосновенностью». По словам Джамбазки, речь шла о военном атташе посольства России в Софии.

В сентябре 2020 года власти Болгарии приняли решение выслать двух российских дипломатов, якобы подозреваемых в «шпионаже», не представив при этом конкретных доказательств.

В МИД России назвали такой шаг преднамеренной попыткой нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию. В качестве ответных мер 12 октября Москва объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов.

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