МИД России объявил персонами нон грата двух дипломатов Болгарии

Министерство иностранных дел России сообщило, что объявляет двух болгарских дипломатов персонами нон грата в ответ на высылку двух сотрудников российского торгового представительства из Болгарии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«12 октября посол Болгарии А. Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве persona non grata», — указано в сообщении.

Отмечается, что такой шаг является зеркальной мерой в ответ на ничем не мотивированное сентябрьское решение болгарских властей о высылке из страны двоих заместителей торгового представителя России в Софии.

В сентябре МИД Болгарии заявил, что высылает двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже.