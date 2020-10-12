МИД России объявил персонами нон грата двух дипломатов Болгарии
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
«12 октября посол Болгарии А. Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве persona non grata», — указано в сообщении.
Отмечается, что такой шаг является зеркальной мерой в ответ на ничем не мотивированное сентябрьское решение болгарских властей о высылке из страны двоих заместителей торгового представителя России в Софии.
В сентябре МИД Болгарии заявил, что высылает двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже.