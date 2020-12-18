Посольство России отреагировало на высылку дипломата из Болгарии

Высылка Болгарией российского дипломата безосновательна, заявили в посольстве России в Софии.

«Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отметили в дипмиссии, российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее сообщалось, что София объявила персоной нон грата российского дипломата. Он подозревается в шпионаже.