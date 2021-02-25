В правительстве ФРГ оценили выход компаний из «Северного потока — 2»

В правительстве Германии оценили отказ от сотрудничества ряда немецких и американских компаний с проектом газопровода «Северный поток — 2».

Reuters

«Это, конечно, всегда решение компаний», — приводит РИА Новости слова официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта. Ранее дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, занимающейся перестрахованием германских и международных страховщиков, разорвала договор с Nord Stream 2. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает эффективными вводимые против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» санкции.