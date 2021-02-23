«Дочка» немецкого перестраховщика разорвала договор с Nord Stream 2

Дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, занимающейся перестрахованием германских и международных страховщиков, разорвала договор с Nord Stream 2.

«Речь идёт о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у неё был договор, и он завершён, могу подтвердить это», — цитирует РИА Новости официального представителя Мюнхенского перестраховочного общества Münchener Rück Франка Циглера.

Он уточнил, что не может предоставить никаких деталей по этому вопросу.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает эффективными вводимые против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» санкции.