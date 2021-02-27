ЕС займётся поддержкой гражданского общества в Черногории

Европейский союз в рамках укрепления процесса интеграции Черногории намерен оказать поддержку развитию гражданского общества в республике. В описании тендера, с которым ознакомился RT, говорится, что на эти цели Брюссель готов выделить до €800 тыс.

«Глобальная цель данного тендера — укрепить в Черногории представительные демократии и процесс интеграции с ЕС путём предоставления гражданскому обществу возможностей для активного участия в принятии решений, а также стимулирования благоприятной правовой и финансовой среды для гражданского общества», — сообщается в документе.

На реализацию поставленных задач Евросоюз готов выделить несколько грантов на общую сумму €800 тыс.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут некоммерческие организации или организации гражданского общества, учреждённые в Черногории, ЕС или ряде других государств.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США найти специалиста на должность старшего советника в американское посольство в Черногории.

Как уточнялось, в список его обязанностей должно было войти оказание содействия балканскому государству в осуществлении судебных реформ, необходимых для вступления в Евросоюз.