В ВОЗ рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в мире
«Число сообщений о новых случаях инфицирования в мире снижается шестую неделю подряд, их зафиксировано на 11% меньше», — приводит ТАСС сообщение.
Спад заболеваемости за минувшую неделю зафиксирован в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Европе (на 7%), а также в Восточном Средиземноморье (на 7%).
Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге спрогнозировал, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года.