В ВОЗ рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в мире

Число случаев заболевания коронавирусом в мире за прошедшие семь дней сократилось на 11% по сравнению с предыдущим недельным показателем. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Число сообщений о новых случаях инфицирования в мире снижается шестую неделю подряд, их зафиксировано на 11% меньше», — приводит ТАСС сообщение.

Спад заболеваемости за минувшую неделю зафиксирован в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Европе (на 7%), а также в Восточном Средиземноморье (на 7%).

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге спрогнозировал, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года.