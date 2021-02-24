Регулятор в США потребовал проверять самолёты с двигателями PW4000

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США потребовало от авиакомпаний, использующих самолёты с двигателями Pratt & Whitney PW4000, провести их проверку перед полётом.

«Сегодня вечером FAA издало директиву о чрезвычайной лётной годности, которая требует от американских операторов самолётов, оснащённых определёнными двигателями Pratt & Whitney PW4000, проверять эти двигатели перед дальнейшим полётом», — говорится в сообщении на сайте FAA.

Ранее компания Boeing рекомендовала приостановить полёты самолётов модели Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском штате Колорадо, когда от лайнера отпала часть обшивки.

21 февраля деталь обшивки самолёта Boeing 777 упала поблизости от жилых домов в Брумфилде (штат Колорадо).

Инцидент произошёл после того, как у самолёта возникли проблемы с двигателем.