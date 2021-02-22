В Boeing рекомендовали приостановить полёты лайнеров модели Boeing 777

Компания Boeing рекомендовала приостановить полёты самолётов модели Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском штате Колорадо, когда от лайнера отпала часть обшивки.

«Пока расследование NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте. — RT) продолжается, мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолётов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112», — говорится в заявлении на сайте Boeing.

В компании уточнили, что данная мера необходима до тех пор, пока «не будет определён подходящий протокол проверки».

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США проверит ряд самолётов Boeing 777.

21 февраля деталь обшивки самолёта Boeing 777 упала поблизости от жилых домов в Брумфилде (штат Колорадо).