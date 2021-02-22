В США проверят самолёты Boeing после ЧП в Колорадо

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило о проверках ряда самолётов Boeing 777 после происшествия в американском городе Брумфилд, когда от лайнера отпала часть обшивки. Об этом заявил глава авиарегулятора Стив Диксон.

«После консультаций с командой экспертов по авиационной безопасности... я дал им указание издать директиву лётной годности в чрезвычайных случаях, которая обяжет провести немедленные или более интенсивные инспекции самолётов Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Уточняется, что, возможно, некоторые самолёты будут выведены из эксплуатации

Ранее сообщалось,что деталь обшивки самолёта упала поблизости от жилых домов в Брумфилде (штат Колорадо).

Инцидент произошёл после того, как у самолёта возникли проблемы с двигателем.