Журналист: Amnesty International перестала считать Навального узником совести

Правозащитники из Amnesty International перестали считать Алексея Навального узником совести. Об этом сообщает журналист Аарон Мате со ссылкой на письмо организации.

В нём отмечается, что в последнее время в социальных сетях стали активно распространяться старые видео и публикации, в которых Навальный «делает противоречивые высказывания».

«В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он пропагандировал насилие и дискриминацию и не отказался от подобных заявлений», — говорится в письме, скриншот которого журналист опубликовал в Twitter.

В июне член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитник и бывший член президиума Российского еврейского конгресса Александр Брод прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

Речь идёт о найденной ранее записи, датированной 2009 годом и посвящённой выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев «жидами» и предлагает «подогреть их цехинами».

По словам председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, в пережившем ужасы Второй мировой войны мире не должно быть места каким-либо формам ксенофобии, национализма, расовой дискриминации.

Он отметил, что слова Навального — это, по сути, прямое нарушение прав человека, а «чисто по-человечески — мерзко и неприлично».