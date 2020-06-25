Слуцкий прокомментировал слова Навального о евреях

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

Речь идёт о найденной ранее записи, датированной 2009 годом и посвящённой выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев «жидами» и предлагает «подогреть их цехинами».

«Реагирую (на подобные высказывания. — RT) всегда крайне жёстко. В современном мире, пережившем ужасы Второй мировой войны, не должно быть места каким-либо формам ксенофобии, национализма, расовой дискриминации. По сути — это прямое нарушение прав человека, а чисто по-человечески — мерзко и неприлично», — заявил депутат.

По словам Слуцкого, ни политик, позиционирующий себя как либерал, ни консервативно настроенный политический деятель не имеют права допускать антисемитских и националистических высказываний.

«Никто не может — ни консерватор, ни либерал. Это не может зависеть от политических взглядов — это за гранью человеческой морали и правил приличия», — отметил депутат.

К авторам таких публикаций нужно применять предусмотренные законом меры наказания, «если подобные высказывания подпадают под нормы УК или КоАП России», считает парламентарий.

«Ну и, конечно, информационные меры: необходимо широко говорить о сущности всего этого в СМИ, чтобы народ видел истинное лицо этих деятелей», — убеждён депутат.

Ранее запись Навального в «Живом журнале» прокомментировал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитник и бывший член президиума Российского еврейского конгресса Александр Брод.