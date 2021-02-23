Возложение венков в честь Дня защитника Отечества прошло в Берлине

Традиционное возложение венков, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло у мемориала советским солдатам в берлинском парке Тиргартен.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие посол России в ФРГ, а также его коллеги из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

Также венки возложили представители немецких политических партий, общественная организация «Офицеры России», Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, общества германо-российской дружбы в земле Бранденбург.

Ранее президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, почтив память павших воинов.