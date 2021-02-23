Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, почтив память павших воинов. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости / Алексей Никольский

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля. Ранее Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества отметил, что российские армия и флот готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно.