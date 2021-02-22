Постпред России в Вене оценил договорённости МАГАТЭ и Ирана
- Reuters
Он написал на своей странице в Twitter, что «договорённости между Ираном и МАГАТЭ от 21 февраля стали весомым достижением».
«Они позволят обеспечить достаточный уровень проверок даже после приостановки 23.02 Доппротокола и создают более благоприятную атмосферу для политических усилий по восстановлению полного выполнения СВПД», — отметил Ульянов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые договорённости между МАГАТЭ и Ираном по поддержанию проверочной деятельности.