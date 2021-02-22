МИД России оценил договорённости МАГАТЭ и Ирана по проверочной деятельности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые договорённости между МАГАТЭ и Ираном по поддержанию проверочной деятельности. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что «21 февраля в ходе визита в Тегеран гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси достигнуты принципиально важные договорённости».

Отмечается, что «они направлены на продолжение конструктивного сотрудничества между иранской стороной и агентством, дальнейшее планомерное осуществление проверочной деятельности МАГАТЭ и обеспечение высокой степени прозрачности иранской ядерной программы при должном учёте требований закона ИРИ о стратегических мерах по отмене санкций и защите народа Ирана».

«Приветствуем эти шаги. Надеемся, что они помогут улучшить общую политическую обстановку вокруг Ирана и его ядерной программы, позволят снять напряжение, нагнетаемое противниками договорённостей с Тегераном. Ключевой момент — применение заключённого иранской стороной соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях продолжится в полной мере и без ограничений, как это имело место до сих пор. Отмечаем заверения гендиректора МАГАТЭ, что согласованный сторонами режим, который рассчитан на три месяца, позволит агентству иметь доступ к интересующим его объектам и информации», — заявила Захарова.

Она сообщила, что «главное на сегодня в том, что благодаря вдумчивой и осмотрительной линии иранской стороны и грамотным действиям руководства МАГАТЭ создаётся столь нужное пространство для энергичных дипломатических усилий для «перезапуска на полную мощность» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Твёрдое единое понимание стран — участниц СВПД о необходимости двигаться именно в этом направлении прозвучало в их совместном заявлении по итогам министерской встречи 21 декабря 2021 года».

«МАГАТЭ и Иран внесли ощутимый позитивный вклад в формирование условий для начала предметного разговора между нынешними участниками СВПД и США о возвращении Вашингтона в ядерную сделку и соблюдении им обязательств, закреплённых в резолюции СБ ООН 2231, а также встречной разморозке всех ранее приостановленных Тегераном добровольных мер, в том числе касающихся транспарентности. Призываем всех партнёров по СВПД, а также США действовать без промедления», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели переговоры.