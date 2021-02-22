В Госдуме раскритиковали обращение Польши и Украины к Байдену

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».

«Польша и Украина больше всех критиковали проект «Северный поток — 2», выражали уверенность, что он не будет закончен... К сожалению, Украина не показала себя надёжной страной-транзитёром, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия. И тот факт, что Германия заявляет о необходимости «Северного потока — 2», говорит о том, что лидеры западной Европы чётко разделяют политику и бизнес, а вот так называемые младоевропейцы этому ещё не научились», — подчеркнул Бальбек.

Депутат добавил, что строительство идёт, «невзирая на угрозы США и их самых преданных союзников».

«Не думаю, что чьи-то письма Байдену как-то повлияют на сроки завершения работ. Россия выполнит все подписанные ею договоры. Мы показали себя надёжным партнёром и в большом бизнесе, и в политике», — заключил парламентарий.

Ранее главы МИД Польши и Украины написали обращение к американскому президенту с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».

Они отметили, что Россия «использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа».