В Совфеде прокомментировали обращение Польши и Украины к Байдену

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».

Цеков отметил, что позиция Польши и Украины по отношению к «Северному потоку — 2» понятна, поскольку они заявляли о ней не один раз, но в разной форме.

По словам сенатора, эти страны выступают против сотрудничества России и Европы, а также страдают «крайней формой русоненавистничества».

«Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы. Газ крайне необходим Европе. «Северный поток — 2» — это, прежде всего, экономический, коммерческий проект», — заключил парламентарий.

Ранее главы МИД Польши и Украины написали обращение к американскому президенту с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».

Они отметили, что Россия «использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа».