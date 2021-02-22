В Совфеде прокомментировали обращение Польши и Украины к Байдену

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».
В Совфеде прокомментировали обращение Польши и Украины к Байдену
  • Reuters

Цеков отметил, что позиция Польши и Украины по отношению к «Северному потоку — 2» понятна, поскольку они заявляли о ней не один раз, но в разной форме.

По словам сенатора, эти страны выступают против сотрудничества России и Европы, а также страдают «крайней формой русоненавистничества».

«Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы. Газ крайне необходим Европе. «Северный поток — 2» — это, прежде всего, экономический, коммерческий проект», — заключил парламентарий.

Ранее главы МИД Польши и Украины написали обращение к американскому президенту с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».

Они отметили, что Россия «использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа».

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