Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией

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Отношения Евросоюза и России находятся на «низшей точке», однако Брюсселю следует сохранить конструктивный диалог с Москвой, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией
  • Reuters

Об этом он сказал на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

«Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», — цитирует министра ТАСС.

При этом он заявил, что выступит за то, чтобы «подготовить предложение по санкционному списку отдельных персон» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.

Его австрийский коллега Александер Шалленберг выразил мнение, что Евросоюзу не стоит «рубить сук, на котором ЕС сидит» в вопросе введения санкций в адрес России.

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