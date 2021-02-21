В Люксембурге рассказали о возможности краха системы здравоохранения
- Reuters
По словам политика, Люксембург сильно зависит от лиц, регулярно пересекающих границу для поездок на работу и с работы.
«60% персонала в наших больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах. Если они не смогут въезжать, то в Люксембурге произойдёт коллапс системы здравоохранения», — цитирует его ТАСС.
Как подчеркнул Ассельборн, из соседних государств в страну на работу приезжают десятки тысяч человек.
«Только в Люксембург каждый день приезжают 100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. — из Германии и 50 тыс. — из Бельгии», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия создала план действий по защите от новых штаммов COVID-19.