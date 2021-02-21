В Люксембурге рассказали о возможности краха системы здравоохранения

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Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland, что система здравоохранения страны рухнет, если соседние государства закроют границы.
В Люксембурге рассказали о возможности краха системы здравоохранения
  • Reuters

По словам политика, Люксембург сильно зависит от лиц, регулярно пересекающих границу для поездок на работу и с работы.

«60% персонала в наших больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах. Если они не смогут въезжать, то в Люксембурге произойдёт коллапс системы здравоохранения», — цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул Ассельборн, из соседних государств в страну на работу приезжают десятки тысяч человек.

«Только в Люксембург каждый день приезжают 100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. — из Германии и 50 тыс. — из Бельгии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия создала план действий по защите от новых штаммов COVID-19.

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