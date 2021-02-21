Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Алеппо

Короткая ссылка
Российские военнослужащие раздали 250 продуктовых наборов жителям посёлка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в провинции Алеппо Дмитрий Задорин.
Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Алеппо
  • © mil.ru

«Население поддерживает действия Вооружённых сил Российской Федерации. Многие из них принимали участие в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями, поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населённом пункте», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что жители Шукайдилы живут в разрушенных домах без воды и электричества.

Ранее российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в детском реабилитационном центре в сирийской провинции Хама.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить