Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Алеппо

Российские военнослужащие раздали 250 продуктовых наборов жителям посёлка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в провинции Алеппо Дмитрий Задорин.

«Население поддерживает действия Вооружённых сил Российской Федерации. Многие из них принимали участие в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями, поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населённом пункте», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что жители Шукайдилы живут в разрушенных домах без воды и электричества.

Ранее российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в детском реабилитационном центре в сирийской провинции Хама.