Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Алеппо
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«Население поддерживает действия Вооружённых сил Российской Федерации. Многие из них принимали участие в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями, поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населённом пункте», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что жители Шукайдилы живут в разрушенных домах без воды и электричества.
Ранее российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в детском реабилитационном центре в сирийской провинции Хама.