Российские военные привезли гумпомощь в детский реабилитационный центр в Сирии
Об этом информирует ТАСС.
«Мы участвовали в открытии этого центра полтора месяца назад», — сообщил начальник отдела ЦПВС капитан 1-го ранга Николай Лебедь.
Он рассказал, что «после этого было принято решение провести гуманитарную акцию и помочь детям, пострадавшим во время войны».
«Кроме того, приготовили от наших офицеров центра и группировки небольшие сладкие подарки. Мы не можем помочь детям, но немножко их порадовать мы бы хотели», — добавил Лебедь.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦПВС провели гуманитарную акцию в посёлке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.