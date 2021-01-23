Российские военные привезли гумпомощь в детский реабилитационный центр в Сирии

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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в детском реабилитационном центре в сирийской провинции Хама, раздав находящимся там детям продуктовые наборы и сладости.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы участвовали в открытии этого центра полтора месяца назад», — сообщил начальник отдела ЦПВС капитан 1-го ранга Николай Лебедь.

Он рассказал, что «после этого было принято решение провести гуманитарную акцию и помочь детям, пострадавшим во время войны».

«Кроме того, приготовили от наших офицеров центра и группировки небольшие сладкие подарки. Мы не можем помочь детям, но немножко их порадовать мы бы хотели», — добавил Лебедь.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦПВС провели гуманитарную акцию в посёлке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

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