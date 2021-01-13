Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском посёлке Тей

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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в посёлке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском посёлке Тей
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«Сегодня совместно с медицинским отрядом специального назначения проводим гуманитарную акцию с выдачей продовольственных наборов и оказанием бесплатной медицинской помощи в населенном пункте Тей провинции Хасеке. Накануне гуманитарной акции мы провели рекогносцировку в населенном пункте, в нем проживает около 10 тысяч человек. Мы определили количество местных жителей, нуждающихся в гуманитарной помощи, поэтому ее хватит всем», — приводит ТАСС слова начальника группы по формированию гуманитарных грузов Виталия Реполенко.

Он пояснил, что в первую очередь гуманитарную помощь получили семьи, потерявшие кормильцев в ходе войны.

Всего военнослужащие раздали местным жителям 440 наборов, включавших в себя основные продукты питания: рис, молоко, муку, чай и сгущенное молоко.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

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