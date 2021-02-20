В Мьянме заблокировали Википедию на всех языках

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Онлайн-энциклопедия Википедия на всех языках была заблокирована в Мьянме, сообщает некоммерческая организация NetBlocks.
В Мьянме заблокировали Википедию на всех языках
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«Подтверждено: Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии Википедии на всех языках», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В NetBlocks отметили, что данное действие является частью интернет-цензурирования, осуществляемого в стране после военного переворота.

Ранее правительство Великобритании ввело санкции в отношении руководителей министерств обороны и внутренних дел Мьянмы Мья Тхун У и Соу Тхута на фоне военного переворота в стране.

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