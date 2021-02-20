В Мьянме заблокировали Википедию на всех языках

Онлайн-энциклопедия Википедия на всех языках была заблокирована в Мьянме, сообщает некоммерческая организация NetBlocks.

«Подтверждено: Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии Википедии на всех языках», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Confirmed: #Myanmar has blocked all language editions of the Wikipedia online encyclopedia, part of a widening post-coup internet censorship regime imposed by the military junta 📚



Network data show restriction in effect on major providers.



📰 Report: https://t.co/Jgc20OBk27pic.twitter.com/qstGEefO4E — NetBlocks (@netblocks) February 19, 2021

В NetBlocks отметили, что данное действие является частью интернет-цензурирования, осуществляемого в стране после военного переворота.

Ранее правительство Великобритании ввело санкции в отношении руководителей министерств обороны и внутренних дел Мьянмы Мья Тхун У и Соу Тхута на фоне военного переворота в стране.