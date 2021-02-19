США ввели визовые санкции против 43 лиц из Белоруссии

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Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников по обвинениям в «подрыве демократии».
США ввели визовые санкции против 43 лиц из Белоруссии
  • Reuters

Об этом говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Сегодня США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв белорусской демократии», — говорится в письменном заявлении Блинкена.

Как подчёркивается, данным лицам «в целом запрещён въезд в США».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.

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