В Госдепе США оценили ситуацию в Белоруссии

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.

«США поддерживают мирный инклюзивный диалог, который укрепит независимость, суверенитет Белоруссии с правительством, которое поддерживает фундаментальные права народа. Мы продолжим поддерживать народ Белоруссии и народы всего мира, которые сталкиваются с огромной жестокостью, реализуя свои демократические права и свободы», — приводит РИА Новости его слова.

Он также назвал подтасованными результаты президентских выборов 2020 года в Белоруссии и сказал, что США поддерживают мирные протесты.

Ранее сообщалось, что дипломат из США Джули Фишер, которая получила назначение на пост посла в Белоруссии, встретилась в ЕС с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской.