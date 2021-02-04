Посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской
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- РИА Новости
«На сегодняшней встрече со Светланой Тихановской. Назначенный посол Фишер подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать народ Беларуси и тех людей по всему миру, которые сталкиваются с ужасной жестокостью при реализации своих основных свобод», — говорится в сообщении в Twitter американского посольства в Минске.
Отмечается, что Тихановская заявила, что для неё большая честь приветствовать нового посла США в Белоруссии.
В сообщении не уточняется, где состоялась встреча.
Ранее сообщалось, что Россия не будет бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН 22 января с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.