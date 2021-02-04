Посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской

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Дипломат из США Джули Фишер, которая получила назначение на пост посла в Белоруссии, но ещё не прибыла в Минск, встретилась с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской.
Посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

«На сегодняшней встрече со Светланой Тихановской. Назначенный посол Фишер подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать народ Беларуси и тех людей по всему миру, которые сталкиваются с ужасной жестокостью при реализации своих основных свобод», — говорится в сообщении в Twitter американского посольства в Минске.

Отмечается, что Тихановская заявила, что для неё большая честь приветствовать нового посла США в Белоруссии.

В сообщении не уточняется, где состоялась встреча.

Ранее сообщалось, что Россия не будет бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН 22 января с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. 

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