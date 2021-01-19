Россия примет участие во встрече СБ ООН с участием Тихановской

Россия не будет бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН 22 января с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Представители России и Белоруссии примут участие во встрече.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, запланированная встреча — это «налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран».

«Но нам есть что сказать в ответ. Поэтому и Россия, и, насколько мне известно, сама Белоруссия примут участие во встрече», — сказал он.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Светланы Тихановской и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.