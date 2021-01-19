Россия примет участие во встрече СБ ООН с участием Тихановской
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, запланированная встреча — это «налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран».
«Но нам есть что сказать в ответ. Поэтому и Россия, и, насколько мне известно, сама Белоруссия примут участие во встрече», — сказал он.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Светланы Тихановской и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.