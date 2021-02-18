CNN: Николас Бёрнс может стать претендентом на пост посла США в Китае
- Reuters
Как сообщает телеканал, администрация президента Джо Байдена намерена избрать на эту должность человека с большим дипломатическим опытом, и Бёрнс соответствует этому критерию.
При этом Bloomberg не исключает, что на эту должность может быть выдвинут и бывший мэр Чикаго Рам Эмануэль.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал американскую сторону развивать отношения на принципах бесконфликтности и взаимного уважения.
Байден, со своей стороны, выразил приверженность защищать «безопасность, процветание, здоровье и стиль жизни американцев», а также свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона.