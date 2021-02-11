Си Цзиньпин призвал США развивать взаимоуважительные отношения

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Председатель КНР Си Цзыньпин в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал американскую сторону развивать отношения на принципах бесконфликтности и взаимного уважения.

«Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру», — приводит ТАСС его слова в эфире Центрального телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что противостояние Пекина и Вашингтона является катастрофой для всего мира.

«Обе стороны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу, придерживаться позиции отсутствия противостояния и конфликтов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

Кроме того, по мнению председателя КНР, стороны должны сфокусироваться на сотрудничестве, контроле разногласий, содействовать здоровому, устойчивому и стабильному развитию китайско-американских отношений.

Ранее Байден в разговоре с китайским лидером выразил приверженность защищать «безопасность, процветание, здоровье и стиль жизни американцев», а также свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона.

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