Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, во время которого обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также международная и региональная проблематика.

Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«Обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в условиях коронавирусных ограничений, включая предстоящие мероприятия в рамках политического диалога. Подчёркнута значимость совместной инициативы проведения Года истории Россия — Греция в 2021 году», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, стороны затронули ситуацию в Восточном Средиземноморье.

В декабре 2020 года лидеры стран ЕС приняли решение о расширении санкций против Турции из-за её действий в Средиземном море.