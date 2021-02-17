Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Греции

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, во время которого обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также международная и региональная проблематика.
Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Греции
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«Обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в условиях коронавирусных ограничений, включая предстоящие мероприятия в рамках политического диалога. Подчёркнута значимость совместной инициативы проведения Года истории Россия — Греция в 2021 году», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, стороны затронули ситуацию в Восточном Средиземноморье.

В декабре 2020 года лидеры стран ЕС приняли решение о расширении санкций против Турции из-за её действий в Средиземном море.

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